Calcio Serie D / La Vigor Senigallia chiude col Roma City

Domenica 22 dicembre alle ore 15 al Bianchelli ultima di andata e del 2024, 20 Dicembre 2024 – Ultima partita del 2024 per lache domenica 22 dicembre al Bianchelli in quella che è anche l’ultima partita del girone di andata, ospita il.Come sempre asi gioca alle ore 15 e non alle 14.30.Non positivo il torneo dei capitolini, che hanno già cambiato allenatore avvicendando lo storico Maurizi (ma pure il vice e il direttore sportivo) sostituendolo con Alessandro Boccolini.In classifica però non è cambiato granché: ilse la gioca con tutti ma con 17 punti in una classifica corta è ancora in zona play-out nonostante alla vigilia molti ritenessero la squadra competitiva per un torneo nella parte sinistra della classifica.Laavrà ancora assenze: out Gabbianelli e Alonzi ancora per diverso tempo, con il centrocampista che almeno per ora non sarà sostituito mentre al posto dell’ex Trastevere è arrivato Tenkorang – che ha debuttato già a Fossombrone – a dare man forte a Pesaresi, al rientro dalla squalifica.