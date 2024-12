Quotidiano.net - Caso Gisèle Pelicot e la difficile battaglia in Francia contro la "sottomissione chimica"

Parigi, 19 dicembre 2024 – Dopo quasi quattro mesi, si è concluso stamattina al Palazzo di Giustizia di Avignone ildegli stupri di Mazan ai danni di. L’ex marito della vittima, Dominique, è stato condannato a 20 anni, la pena massima, di cui due terzi senza sconti di pena. Gli altri imputati, tutti colpevoli, hanno ricevuto pene dai 3 ai 17 anni di reclusione. Tra loro, scrive il quotidiano francese Le Monde, 41 verranno effettivamente incarcerati, 3 saranno sottoposti a misure di custodia cautelare e 6 torneranno a piede libero per le riduzioni di pena previste o per via del periodo già passato in detenzione. A parte la condanna a Dominique, le sentenze emesse dalla Corte penale dipartimentale sono inferiori rispetto a quanto richiesto dalle requisitorie. Motivo per cui, all’uscita dell’aula, la tensione era palpabile.