Sport.quotidiano.net - Inter, niente di grave per Barella. Ampio turnover in Coppa Italia

Nella gioia per il largo successo contro la Lazio, in casacircolava un pizzico di preoccupazione a causa delle uscite dal campo nel secondo tempo di Nicolòe Federico Dimarco. Il giorno dopo, da Appiano Gentile filtrano buone nuove. Il centrocampista sta meglio, se così sarà anche nelle prossime ore il suo stop verrà derubricato a semplice affaticamento. L'esterno è stato invece colpito da crampi, anche per lui sembra soltanto un piccolo acciacco. Entrambi dovrebbero comunque restare fuori dalla lista dei titolari per la partita di giovedì contro l'Udinese, negli ottavi diin gara unica programmati per le 21 allo stadio Meazza. Una partita che Inzaghi dovrebbe affrontare con tante seconde linee in campo. Partendo dall'estremo difensore Josep Martinez tra i pali.