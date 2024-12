Metropolitanmagazine.it - Chi è Maxime Mbanda, il nuovo concorrente del GF e noto giocatore di rugby

è nato nel 1993 a Roma da madre italiana e padre congolese, ed è undi. Il suo esordio nello sport è avvenuto a soli 9 anni con gli Amatori Milano, per poi passare al Grande Milano e, nel 2012, all’Accademia Federale Ivan Francescato. Nel 2013,ha vinto il Trofeo WorldUnder-20 con la Nazionale di Categoria, per poi essere ingaggiato dal Calvisano. L’anno successivo è diventato permit player delle Zebre di Parma e, nel 2016, è entrato ufficialmente a far parte della nazionale maschile italiana. In merito alla sua vita privata sappiamo cheè sentimentalmente impegnato con la compagna Cristiana Conti, con la quale ha dato alla luce il figlio Mata Leone. Da questa sera,diventerà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024. Ma ancora non è tutto: scopriamo di più su di lui.