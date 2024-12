Ilfattoquotidiano.it - Malattia del Congo, l’infettivologo: “La malaria contratta più volte determina l’anemia. Il caso di Lucca potrebbe essere influenza”

Una situazione ancora molto “vaga”, in cui le informazioni anche per gli addetti ai lavori sono poche. Certo è che gli scienziati come Giovanni Di Perri, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, non sono stupiti dalla notizia che l’80% dei positivi alladelavevano contratto anche la. Sul paziente di– un uomo rientrato dale per cui sono ancora attesi i risultati dei test – il medico pensa che “aver contratto quando e chissà dove una sempliceod altra infezione respiratoria nota ed averla superata”.?Professore, da giorni siamo bombardati da informazioni su una presunta nuovasegnalata nella Repubblica democratica del. Lei che cosa ne pensa?Dunque, l’idea che mi son fatto è necessariamente vaga, come credo per tutti gli addetti ai lavori.