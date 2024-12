Movieplayer.it - Silo 2, Harriet Walter e Clare Perkins: "Che orrore vivere in una società senza cultura"

Leggi su Movieplayer.it

L'importanza dei simboli e la chimica sul set. L'intervista a, protagoniste della serie Apple TV+. La rivoluzione che la Juliette di Rebecca Ferguson ha scatenato nella seconda stagione di, ogni venerdì su Apple TV+, parte dal fondo. Ma finisce per colpire tutti i livelli della catena alimentare all'interno della struttura. Soprattutto i meccanici, tacciati di colpe e crimini non loro dai piani alti pur di metterli a tacere. Tra questi, non solo Knox e Shirley, ma anche altre due persone vicine alla protagonista: Martha Walker, mentore e seconda madre per la giovane donna fin da quando era piccola, e la sua ex moglie Carla McLain, che lavora alla fornitura. Le loro strade si erano .