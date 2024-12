Tvplay.it - Gelo in casa Napoli, Conte non le manda a dire: l’errore è stato imperdonabile

Leggi su Tvplay.it

Tutto da rifare per ilnetto, a pesare è adesso soprattutto un errore. Ecco tutta la ricostruzione.Ilha perso due volte consecutive contro la Lazio, sia in campionato sia in Coppa Italia, e il clima vissuto nel club partenopeo si è inevitabilmente appesantito. Le parole rilasciate da Antoniohanno in tal senso mostrato un quadro decisamente chiaro della situazione: ecco cos’èriferito.innon le(LaPresse) – Tvplay.itDopo il ko in Coppa Italia, la Lazio è riuscita a battere ilanche in campionato grazie al gol segnato da Isaksen al 79? al Maradona. Il match è terminato così 0-1 in favore dei biancocelesti e la disamina nel post-partita di Antonioè stata chiara.netto nel post-partita dopo la sconfitta:sui cross e sull’ultimo passaggio ha pesato troppoAntonio, dopo la sconfitta contro la Lazio in, ai microfoni di ‘Dazn’ ha dichiarato: “Troppi cross imprecisi? Si, assolutamente.