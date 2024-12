Lettera43.it - Germania, la crisi ricade sui lavoratori: i tagli nell’industria

Lasta perdendo colpi, a vista d’occhio. Al di là del caos politico, con la fine prematura della Coalizione semaforo del cancelliere Olaf Scholz e le elezioni anticipate fissate per il 23 febbraio, è l’economia che continua a dare segni di cedimento strutturale. Non è solo colpa della disastrosa alleanza tra socialdemocratici, verdi e liberali, se tutto o molto sta andando a gambe all’aria, ma anche di chi in passato ha traghettato il Paese, ossia Angela Merkel, per quattro legislature al timone della. Solo ora in patria si comincia a riflettere veramente sull’eredità, più ombre che luci, dell’ex cancelliera (nonostante die Mutti nella sua autobiografia Freiheit si auto-assolva da quasi tutte le critiche). Sulle conseguenze della propensione a procrastinare – un atteggiamento per cui nacque il neologismo merkeln, nascondere la polvere sotto i tappeti – e dell’abbraccio energetico (che si è rivelato mortale) con la Russia putiniana unito alla decisione di chiudere i reattori nucleari sull’onda emotiva di Fukushima.