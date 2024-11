Quotidiano.net - Doppietta hacker al mondo del calcio: “Dopo il Bologna violato San Siro”

, 30 novembre 2024 – Un uno-due devastante aldelitaliano. I pirati digitali,aver bucato le difese digitali del, pubblicando sul dark web migliaia di documenti, tra cui i contratti di giocatori e sponsor, avrebbero spento le cyber-luci a San. Ad aver espugnato la M-I Stadio Srl sarebbe stata Bashe, un gruppo criminale specializzato in ricatti informatici, le cosiddette ransomware gang, esploso nei mesi scorsi. Il condizionale è d’obbligo perché manca la conferma ufficiale da parte della vittima, ma è raro che i pirati informatici si vantino di colpi che non hanno messo a segno. Bashe, secondo quanto rivendica sul suo sito, avrebbe esfiltrato dalla società che gestisce il più famoso stadio d’Italia (e che, come molti sapranno, ospita le partite casalinghe di Milan e Inter) un terabyte di dati.