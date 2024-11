Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo morto investito dal treno oggi a Colli del Tronto: circolazione ferroviaria sospesa

Ascoli, 28 novembre 2024 – Un grave incidente si è verificatopresso la stazione didel(Ascoli Piceno), dove un giovane è stato travolto da unin transito. La dinamica dell'accaduto resta ancora incerta e le autorità presenti sul posto stanno lavorando per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. Secondo le prime informazioni, il convoglio coinvolto nell'incidente non prevedeva la fermata nella stazione didel. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la decesso della vittima. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della poliziaper i rilievi del caso. Laè stata temporaneamenteper consentire le operazioni di rimozione dele il recupero della salma.