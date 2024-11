Ilfattoquotidiano.it - Aziende sanitarie, le migliori e le peggiori secondo Agenas: una su quattro è di “basso” livello. Mortalità più alta al Sud – La classifica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È Padova la provincia italiana in cui la sanità pubblica è gestita meglio. Almenoil monitoraggio dell’, l’Agenzia del ministero della Salute per i servizi sanitari regionali, che colloca ai primi posti tanto l’Azienda Ospedale-Università della città del Santo quanto l’Aulss 6 Euganea. Il 28 novembre, al Forum sul Risk Management in sanità di Arezzo, sono stati presentati i dati aggiornati al 2023: sono 13 su 51 (il 24 per cento) gli ospedali con livelli di performance definiti “bassi”, grosso modo gli stessi del 2021 che è l’ultimo anno per cui erano stati pubblicati i dati; aumentano però, da 9 a 13, quelli con livelli “alti”, che tuttavia restano lontani dai 17 su 53 del 2019 pre-Covid; gli altri 25 sono aintermedio.Al primo posto c’è il Santa Croce e Carle di Cuneo, poi l’ospedale universitario di Padova, a sorpresa il Policlinico Universitario di Tor Vergata a Roma, il Sant’Andrea di Roma che è un altro ospedale universitario legato alla Sapienza e il Policlinico San Matteo di Pavia che pure è legato al prestigioso ateneo locale.