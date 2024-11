Gaeta.it - Le magie del Natale a Roma: il Villaggio di Natale all’EUR

Dal 1° dicembre al 6 gennaio, Piazza Don Luigi Sturzo si trasforma in un affascinantedi, conosciuto come EUR Christmas Rome. Questa iniziativa offre l'accesso gratuito a tutti, permettendo così a famiglie e visitatori di immergersi completamente nell'atmosfera natalizia. Con luci brillanti, attività coinvolgenti e una selezione di eventi pensati per tutte le età, ilsi preannuncia come un'esperienza imperdibile per chiunque desideri festeggiare ilnella capitale italiana.Attrazioni principali deldiIl cuore dell'evento è una meravigliosa pista di ghiaccio, che resterà aperta fino al 6 gennaio. Questa pista rappresenta un'occasione perfetta per trascorrere del tempo con amici e familiari. Accanto ad essa, svetta un albero dialto 10 metri, splendidamente decorato e illuminato, simbolo di gioia e festa.