Gaeta.it - Crosetto sulla Corte penale internazionale: “Arresteremmo Netanyahu e Gallant in Italia”

Facebook WhatsAppTwitter La recente dichiarazione del ministro della Difesa, Guido, ha riacceso il dibattito sull’operato della. In un’intervista nella trasmissione Porta a Porta,ha espresso le sue riserve riguardo alla sentenza emessa nei confronti di Israele, sottolineando che se il primo ministro Benyamine il ministro della Difesa Yoavdovessero entrare in, il governono sarebbe obbligato a rispettare il dirittoe procedere con il loro arresto.Critiche alla sentenza dellaDurante il programma di Raiuno, il ministroha contestato l’equivalenza stabilita dallatra le azioni di Israele e quelle di gruppi terroristici. Ha sottolineato che le posizioni assunte dallamettono sullo stesso piano il presidente israeliano e il ministro della Difesa con coloro che hanno orchestrato e guidato attacchi devastanti che hanno colpito civili innocenti in Israele.