Milan Rafael Leao è rinato con la cura Fonseca | ora la prova Juventus

con laPaulo: adesso l’obiettivo è quello di dare continuità, a partire dallasi è preso la scena anche durante la sosta per le nazionali con il suo Portogallo e adesso possiamo davvero dirlo: il numero dieci delha finalmente ritrovato la serenità che mancava da diversi mesi. Questo anche grazie a Paulo, che ha usato il pugno duro con Rafa, lasciandolo in panchina in diverse occasioni, per dare un forte segnale alla squadra.Certo, il rapporto tra i due lusitani non è stato dei migliori e spesso abbiamo visto unsconsolato e tutt’altro che sereno in campo. Dalla partita con il Real Madrid, però, qualcosa è scattato nella testa dell’attaccante portoghese, che è riuscito a invertire il trend negativo. Con il Cagliari, infatti, è arrivata una grandissima doppietta, che ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi nei confronti dell’ex Lille.