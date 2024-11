Affitti e vendite il nodo casa Immobili in città transazioni in calo Ma la provincia registra un +92%

Ilrestodelcarlino.it - Affitti e vendite, il nodo casa. Immobili, in città transazioni in calo. Ma la provincia registra un +9,2%

Una sequenza di segni meno per il mercatoare dell’Emilia-Romagna nel primo semestre del 2024, secondo la rilevazione di Tecno. Con la sola eccezione di Ferrara e Rimini, le comprasono diminuite ancora in tutte ledella regione. Le riduzioni maggiori a Forlì (-13,8%, compensato da una lieve crescita in, +1,4%), Ravenna (-9,9% in, -1,4% nel resto del territorio) e Piacenza (-6,9% nel capoluogo, -11,2% in). Flettono le compraanche a Bologna, meno in(-2,5%, 2.745 contro le 2.806 del primo semestre del 2023), di più nel resto dell’area metropolitana (-4,5%). Lieve crescita a Ferrara(+0,7%, ma -2,8% fuori dalle mura), mentre il mercato più dinamico si rivela quello riminese con un aumento delle operazioni dell’8% ine del 2,8% ne resto del territorio.