Puntomagazine.it - I Rangers Qualiano partono in rimonta contro Sanità United

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

I giocatori dellaindopo la sconfitta avvenuta domenica scorsaIl Pasquale FoggiaIsono pronti a tornare in campo con grande determinazione, lasciandosi alle spalle la difficile sconfitta in casa subita domenica scorsail Pasquale Foggia.I giocatori scendono in campo consapevoli della sfortuna che li ha colpiti nell’ultima partita. Per il prossimo in, tuttavia, dovranno fare a meno di tre centrocampisti: due di essi sono infortunati, uno è squalificato. I giocatori interessati sono Vallefuoco, Amabile, Sozio e Angelino che ha il ruolo di difensore.Nonostante queste assenze, iripongono grande fiducia nella loro ampia rosa. Oltre al risultato, i giocatori si stanno allenando intensamente per prepararsi alla prossima sfida, che si terrà sabato 9 novembre alle ore 15:30 presso lo Stadio Comunale dila forte squadra della