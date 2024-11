Tvzap.it - Patente, come sapere quanti punti si hanno e come recuperarli

Leggi tutto su Tvzap.it

Social.si– Ognidi guida parte con un punteggio iniziale di 20. Questo punteggio può diminuire in caso di violazioni del codice della strada che comportano una decurtazione. Tuttavia, ipossono anche aumentare se il conducente non commette infrazioni nel tempo stabilito. In caso di perdita di, esistono alcune procedure per. È importante notare che se il punteggio raggiunge zero, il titolare dellaè obbligato a ripetere gli esami per riottenere la licenza di guida, attraverso un processo di revisione. ( dopo le foto) Leggi anche: Vi ricordate di lui? Era “il bambino delle barrette Kinder”: che fine ha fatto Leggi anche: Lutto nel cinema, addio al famoso attore: l’annuncio della figliahai e recuperare quelli persi Ladi guida italiana è dotata di un sistema ache parte da un totale di 20.