Oasport.it - NBA, i risultati della notte (31 Ottobre): Indiana batte Boston, Cleveland e Oklahoma ancora senza sconfitte

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono undici le partite disputate nellaNBA. Succede di tutto tra, con i Pacers che alla fine infliggono il primo ko stagionale ai campioni in carica dopo un tempo supplementare. Finisce 135-132 per, che si è trovata avanti anche di ventuno punti nell’ultimo quarto, prima di subire la clamorosa rimonta di. Tatum manda la sfida clamorosamente all’overtime, poi per fortuna dei Pacers ci pensa Siakam a dare la vittoria con la tripla decisiva a cinque secondi dalla fine. Proprio l’ex Toronto è il migliore percon 29 punti e 11 rimbalzi, mentre ai Celtics non sono bastati i 37 punti di Jayson Tatum e i 25 di Jaylen Brown. Ci sono due squadreimbattute in questo avvio di stagione, iCavaliers e gliCity Thunder.