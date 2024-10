Fiorentina punita dalla Uefa: due trasferte senza tifosi dopo il match contro il San Gallo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Uefa punisce duramente la Fiorentina e i tifosi Viola dopo quanto successo nella partita contro il San Gallo, giocata in Svizzera. Nel corso del match, alcuni sostenitori del club gigliato hanno acceso diversi fumogeni, petardi e fuochi d’artificio, costringendo l’arbitro a fermare tre volte la partita. Il club è stato multato dalla Uefa di 50mila euro, oltre che ai danni provocati dai propri tifosi. Inoltre, le prossime due partite in trasferta di Conference League – contro l’Apoel a Cipro e il Vitoria Guimaraes in PortoGallo – si giocheranno senza i tifosi viola al seguito. Fiorentina punita dalla Uefa: due trasferte senza tifosi dopo il match contro il San Gallo SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lapunisce duramente lae iViolaquanto successo nella partitail San, giocata in Svizzera. Nel corso del, alcuni sostenitori del club gigliato hanno acceso diversi fumogeni, petardi e fuochi d’artificio, costringendo l’arbitro a fermare tre volte la partita. Il club è stato multatodi 50mila euro, oltre che ai danni provocati dai propri. Inoltre, le prossime due partite in trasferta di Conference League –l’Apoel a Cipro e il Vitoria Guimaraes in Porto– si giocherannoviola al seguito.: dueilil SanSportFace.

Fiorentina, stangata dall'Uefa: due trasferte vietate e 50mila euro di multa

(055firenze.it)

Saranno due le trasferte di Conference League vietate ai tifosi della Fiorentina. Questa la decisione dell' Uefa dopo i fatti avvenuti lo scorso giovedì 24 ottobre a San Gallo.

GIORGETTI, Sentenza UEFA: tifo caldo e club siano divisi

(firenzeviola.it)

Questo il commento di Angelo Giorgetti dopo la sanzione dell'UEFA alla Fiorentina che prevede una multa di 50mila euro, di ripagare i danni e per i tifosi viola l'interdizione per le prossime due ...

GIORGETTI, Il commento dopo la stangata dell'UEFA

(firenzeviola.it)

Fiorentina, Commisso duro con i tifosi: «A San Gallo immagine di Firenze a rischio». Provvedimento disciplinare dall'Uefa

(corrierefiorentino.corriere.it)

Il patron viola: «I comportamenti irresponsabili da parte di alcuni creano un danno non solo alla Fiorentina» Alla luce dei fatti di San Gallo è arrivata la presa di posizione del patron della Fiorent ...