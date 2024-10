Lanazione.it - Calcio. Seconda: poker di vittorie per le pisane

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pisa 30 ottobre 2024 – Sette turni inCategoria con leche sgomitano alla ricerca di un posto migliore. E nel girone A sgomitano più che bene le dueche calano entrambe ile si candidano come certe protagoniste della stagione. Stagione che è iniziata nel migliore dei modi per entrambe. Il Migliarino Vecchiano è secondo in classifica alle spalle della capolista Fivizzanese. Quattro i punti che dividono le due squadre. Migliarino Vecchiano che ha liquidato 4 – 0 il Dallas Romagnano con la doppietta del solito Aufiero e le reti di Baldacci e Coli. Quattroe tre pareggi finora per la squadra di mister Andreotti, ancora imbattuta come la Fivizzanese e la Carrarese Giovani quarta. Bene come detto anche il Pontasserchio di mister Carboni.