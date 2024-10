Moj dom/casa mia: mostra fotografica (Di lunedì 28 ottobre 2024) Se dovessi scegliere un oggetto che ti ricorda casa, quale sarebbe?Dal 6 al 10 novembre la mostra fotografica “Moj Dom/casa mia. Ritratti, oggetti e memorie a 30 anni dalla dissoluzione della Jugoslavia” invita a riflettere su ciò che ci fa sentire a casa attraverso le storie di trentacinque Milanotoday.it - Moj dom/casa mia: mostra fotografica Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Se dovessi scegliere un oggetto che ti ricorda, quale sarebbe?Dal 6 al 10 novembre la“Moj Dom/mia. Ritratti, oggetti e memorie a 30 anni dalla dissoluzione della Jugoslavia” invita a riflettere su ciò che ci fa sentire aattraverso le storie di trentacinque

Moj dom/casa mia: mostra fotografica

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si è inaugurata questa mattina, sabato 26 ottobre, la mostra "Un quadro per la Casa di Iris", che sarà aperta tutti i sabato e domenica nell'ex convento di Santa Chiara, sullo Stradone Farnese, fino al 10 novembre: il mattino dalle 9.30 alle 13 e ... (Ilpiacenza.it)

Belen Rodriguez mostra su Instagram i dettagli della nuova lussuosissima casa dove si è trasferita da poco insieme ai figli […] Continua a leggere Belen Rodriguez mostra su Instagram la sua nuova casa con piscina e palestra su Perizona.it (Perizona.it)

Se dovessi scegliere un oggetto che ti ricorda casa, quale sarebbe? Dal 6 al 10 novembre la mostra fotografica “Moj Dom/Casa mia. Ritratti, oggetti e memorie a 30 anni dalla dissoluzione della Jugosla ... (milanotoday.it)

Casa mia casa mia... è un film di genere commedia del 1988, diretto da Neri Parenti, con Renato Pozzetto e Paola Onofri. Durata 95 minuti. Distribuito da TITANUS - MANZOTTI HOME VIDEO, PANARECORD. (comingsoon.it)

Scopri dove vedere A casa con i miei in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di A casa con i miei in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio ... (comingsoon.it)