È finita l’avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ora è ufficiale. Roberto Mancini mette la parola fine alla sua avventura alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita. Il mister aveva lasciato il suo incarico da ct della nazionale azzurra nell’estate del 2023 per rispondere alla chiamata di Riad. Mancini ora ha trovato un accordo con la federcalcio dell’Arabia Saudita per la risoluzione del suo contratto. La scelta arriva dopo le critiche di dirigenti, media e tifosi per i deludenti risultati nella qualificazioni ai Mondiali. Laprimapagina.it - È finita l’avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ora è ufficiale.mette la parola finesua avventura. Il mister aveva lasciato il suo incarico da ctazzurra nell’estate del 2023 per risponderechiamata di Riad.ora ha trovato un accordo con la federcalcioper la risoluzione del suo contratto. La scelta arriva dopo le critiche di dirigenti, media e tifosi per i deludenti risultati nella qualificazioni ai Mondiali.

