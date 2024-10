Tenta il suicidio: sessantaquattrenne salvato dai Carabinieri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di grande apprensione si sono vissuti ieri nel Comune di Montoro, dove un uomo del posto si era chiuso nel bagno della sua abitazione con chiare intenzioni suicide. I familiari, non riuscendo ad accedere nella stanza, hanno richiesto l’intervento del “112” che ha coordinato l’arrivo immediato sul posto dei Carabinieri della locale Stazione supportati dal personale del 118.  I militari appena giunti, dopo diversi minuti di dialogo sono riusciti ad aprire la porta del bagno, bloccando l’uomo ancora con le lame nelle mani e gravemente ferito. Una volta evitato il peggio il 64enne è stato affidato alle cure del personale sanitario per il trasporto presso l’Ospedale di Avellino. Anteprima24.it - Tenta il suicidio: sessantaquattrenne salvato dai Carabinieri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di grande apprensione si sono vissuti ieri nel Comune di Montoro, dove un uomo del posto si era chiuso nel bagno della sua abitazione con chiare intenzioni suicide. I familiari, non riuscendo ad accedere nella stanza, hanno richiesto l’intervento del “112” che ha coordinato l’arrivo immediato sul posto deidella locale Stazione supportati dal personale del 118.  I militari appena giunti, dopo diversi minuti di dialogo sono riusciti ad aprire la porta del bagno, bloccando l’uomo ancora con le lame nelle mani e gravemente ferito. Una volta evitato il peggio il 64enne è stato affidato alle cure del personale sanitario per il trasporto presso l’Ospedale di Avellino.

