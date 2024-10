Preghiera di oggi 21 ottobre alla Madonna del Garofano: libera giovane donna vittima di un maleficio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una donna viene colpita da un terribile maleficio che le provoca gravi disturbi e le impedisce di condurre una vita normale. È disperata al punto che chiede aiuto alla Madonna del Garofano. Non sa più cosa fare, quando ecco che accade qualcosa di straordinario, qualcosa che la solleverà dal tremendo supplizio. Per questo motivo ringrazierà L'articolo Preghiera di oggi 21 ottobre alla Madonna del Garofano: libera giovane donna vittima di un maleficio proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera di oggi 21 ottobre alla Madonna del Garofano: libera giovane donna vittima di un maleficio Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unaviene colpita da un terribileche le provoca gravi disturbi e le impedisce di condurre una vita normale. È disperata al punto che chiede aiutodel. Non sa più cosa fare, quando ecco che accade qualcosa di straordinario, qualcosa che la solleverà dal tremendo supplizio. Per questo motivo ringrazierà L'articolodi21deldi unproviene da La Luce di Maria.

