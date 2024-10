Novak Djokovic non giocherà Parigi Bercy: la partecipazione alle ATP Finals di Torino è a rischio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Novak Djokovic ha annunciato il forfait al torneo 1000 di Parigi Bercy. L'ex numero 1 mette così a forte rischio la sua qualificazione per le ATP Finals di Torino. Numero 6 della Race può essere superato da sei tennisti. Fanpage.it - Novak Djokovic non giocherà Parigi Bercy: la partecipazione alle ATP Finals di Torino è a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha annunciato il forfait al torneo 1000 di. L'ex numero 1 mette così a fortela sua qualificazione per le ATPdi. Numero 6 della Race può essere superato da sei tennisti.

