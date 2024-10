Terribile incidente nella notte: morto un 18enne, 3 giovani feriti (Di sabato 19 ottobre 2024) Si allunga drammaticamente la scia di sangue sulle strade italiane e nella notte tra il 18 e il 19 ottobre si è verificato un altro tragico incidente in via Costa del Re a Tradate, in provincia di Varese. L’incidente e le drammatiche operazioni di salvataggio L’incidente si è verificato questa notte e sono rimaste coinvolte due auto, mentre è ancora da ricostruire l’esatta dinamica. Un 18enne, che dai primi accertamenti era alla guida di una delle due vetture, è morto dopo essere stato trasferito all’ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell’1-1-8 con ambulanze, automedica e l’elisoccorso giunto da Como. Purtroppo per il 18enne, originario di Como, non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente sono rimasti feriti anche un ragazzo di 25 anni, uno di 18 anni e una ragazza di 21 anni. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Si allunga drammaticamente la scia di sangue sulle strade italiane etra il 18 e il 19 ottobre si è verificato un altro tragicoin via Costa del Re a Tradate, in provincia di Varese. L’e le drammatiche operazioni di salvataggio L’si è verificato questae sono rimaste coinvolte due auto, mentre è ancora da ricostruire l’esatta dinamica. Un, che dai primi accertamenti era alla guida di una delle due vetture, èdopo essere stato trasferito all’ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell’1-1-8 con ambulanze, automedica e l’elisoccorso giunto da Como. Purtroppo per il, originario di Como, non c’è stato nulla da fare. Nell’sono rimastianche un ragazzo di 25 anni, uno di 18 anni e una ragazza di 21 anni.

