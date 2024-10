Incidente mortale la notte di Natale: i dubbi su chi era alla guida dell'auto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chi era davvero alla guida dell’auto che la notte di Natale del 2021 è finita fuori strada sulla via Rocchigiana tra Sezze e Roccagorga provocando la morte il 34enne di Roccagorga Leonardo Nardacci?E’ quanto dovranno stabilire una serie di perizie tecniche disposte questa mattina in sede di Latinatoday.it - Incidente mortale la notte di Natale: i dubbi su chi era alla guida dell'auto Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chi era davveroche ladidel 2021 è finita fuori strada sulla via Rocchigiana tra Sezze e Roccagorga provocando la morte il 34enne di Roccagorga Leonardo Nardacci?E’ quanto dovranno stabilire una serie di perizie tecniche disposte questa mattina in sede di

“Uomini e donne” e la musica per poi tornare alle origini : Gero Natale è di nuovo imprenditore della notte - Gero Natale torna alle origini e riprende in mano il suo locale in via Pirandello. Proprio questa sera, venerdì 4 ottobre, riapre il “Gazza” che lui stesso aveva creato diversi anni addietro per poi lasciarlo ed intraprendere altre strade. Prima a “Uomini e donne” con Maria De Filippi, poi il... (Agrigentonotizie.it)

Miracolato la notte di Natale - forlivese racconta la sua storia in un libro da quando ha rischiato di morire alla rinascita - Una nuova vita da condividere con gli altri per aiutare coloro che si trovano nella stessa condizione di salute. È quanto ha voluto fare il 52enne forlivese Daniele Rambelli scrivendo il libro autobiografico “L'ultimo respiro e il primo battito” (disponibile su Amazon), in cui ha voluto... (Forlitoday.it)

Lino Banfi e il misterioso uomo che lo salvò in una notte di Natale - . . Ricordi che non dimenticheremo mai, perché hanno assunto un tale valore che è impensabile riuscire a rimuoverli dalla mente. . In un colloquio con Rai Radio2, il noto attore pugliese, Lino Banfi, ha raccontato un particolare episodio della sua vita che non dimenticherà mai. . Ci sono episodi della nostra vita che ci restano impressi per sempre. (Lalucedimaria.it)