Carolyn Smith presidente di Giuria a Ballando con le Stelle | Anna Lou è la sorpresa di questa edizione All’odio social reagisco senza cattiveria Amici? Ben vengano i programmi in cui c’è il ballo

Dal 2007, è uno dei volti del programma del sabato sera di Raiuno, "Ballando con le Stelle". La Giuria è stata confermata e nella veste di presidente c'è ancora Carolyn Smith, ormai icona del programma. La Smith ricopre con grande professionalità il suo ruolo giudicando ogni esibizione il sabato sera senza lasciarsi condizionare da polemiche o gossip. Noi di SuperGuida TV l'abbiamo intervistata in esclusiva. La Smith ha dichiarato di essere rimasta positivamente sorpresa dal livello molto alto dei concorrenti e quando le facciamo notare che le favorite per la vittoria sono Federica Nargi e Bianca Guaccero, ha risposto: "Ogni settimana cerco di valutare i progressi e sicuramente dopo la finale potrò dire qualcosa. Di solito oltre alla tecnica valuto anche altri aspetti. Essendo un giudice imparziale però non mi posso esprimere".

