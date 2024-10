Olimpia, obiettivo salvezza. Al via oggi il campionato (Di sabato 12 ottobre 2024) Cominciano oggi i campionati di volley femminile di serie B, articolati in quattro gironi di B1 (contro i cinque dello scorso anno) e dieci di B2 (contro i nove dello scorso anno). L’Olimpia Teodora, che ha rilevato il titolo di B1 di Ozzano, è stata inserita nel girone C, insieme ad altre tre romagnole (Forlì, Riccione e Cesena) e ad altre 10 formazioni di Veneto, Emilia, Marche e Abruzzo. La squadra allenata da Rizzi e Falco esordirà in trasferta, sul campo di una società di tradizione come la Pieralisi Jesi. L’esordio casalingo è fissato per sabato prossimo, il 19, contro la seconda squadra del Volley Conegliano, dominatore del volley femminile nazionale da ormai un quinquennio. Sport.quotidiano.net - Olimpia, obiettivo salvezza. Al via oggi il campionato Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Comincianoi campionati di volley femminile di serie B, articolati in quattro gironi di B1 (contro i cinque dello scorso anno) e dieci di B2 (contro i nove dello scorso anno). L’Teodora, che ha rilevato il titolo di B1 di Ozzano, è stata inserita nel girone C, insieme ad altre tre romagnole (Forlì, Riccione e Cesena) e ad altre 10 formazioni di Veneto, Emilia, Marche e Abruzzo. La squadra allenata da Rizzi e Falco esordirà in trasferta, sul campo di una società di tradizione come la Pieralisi Jesi. L’esordio casalingo è fissato per sabato prossimo, il 19, contro la seconda squadra del Volley Conegliano, dominatore del volley femminile nazionale da ormai un quinquennio.

