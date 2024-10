Bus precipitato a Capri, l'autista Melillo "mai stato sottoposto a visite" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mai nessuna visita medica fu effettuata per accertare lo stato di salute di Emanuele Melillo, conducente e unica vittima del bus precipitato su uno stabilimento balneare a Capri il 22 luglio del 2021, con 25 persone a bordo. È quanto ha sostenuto in aula il medico del servizio di igiene e Europa.today.it - Bus precipitato a Capri, l'autista Melillo "mai stato sottoposto a visite" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mai nessuna visita medica fu effettuata per accertare lodi salute di Emanuele, conducente e unica vittima del bussu uno stabilimento balneare ail 22 luglio del 2021, con 25 persone a bordo. È quanto ha sostenuto in aula il medico del servizio di igiene e

