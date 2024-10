Ilfattoquotidiano.it - Miliardi in armi a Israele in cambio di promesse tradite. E ora il timore che Netanyahu voglia “influenzare il voto”. Il fallimento diplomatico Usa pesa su Biden

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Non so se stia cercando dile elezioni”. Così Joeha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se Benjaminabbia sinora sabotato un accordo su Gaza per mettere in difficoltà i democratici e favorire l’ascesa alla Casa Bianca di Donald Trump. Si tratta di un’affermazione di straordinaria gravità. Il presidente degli Stati Uniti, colui che non ha mai fatto mancare il suo assoluto sostegno ae che ha assicurato un flusso costante diallo Stato ebraico, dice di “non sapere” se l’alleato ha cospirato per far perdere le elezioni al suo partito. “Nessuna amministrazione americana ha fatto perpiù di quanto abbia fatto io. Nessuna. Nessuna. Nessuna”, ha aggiunto esasperato. Per il presidente si tratta del resto di una doppia sconfitta.