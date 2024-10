Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Maria De Filippi Furiosa Contro Diego! (Di lunedì 7 ottobre 2024) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Diego lascia Margherita ma le scuse non convincono Maria De Filippi che attacca il cavaliere. Mario ha molti dubbi su Maura! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato dei dubbi di Mario Cusitore su Maura, ma anche di Diego e Margherita. Maria De Filippi è apparsa infastidita dal comportamento di Diego e l’ha attaccato duramente. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Mario Cusitore dubita di Maura! La Puntata si apre con alcuni protagonisti al centro dello studio, Mario Verona e Morena, Diego e Margherita, Mario Cusitore e Maura. Morena è uscita con Mario Verona e non ne è entusiasta, dice che lui era nervoso perché sapeva che lei sarebbe uscita con Cusitore, non ha neanche atteso la mezzanotte con lei ed è andato via alle undici e mezza. Mario Verona accusa Morena di essere pesante perché soppesa ogni singola cosa che lui dice. Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Maria De Filippi Furiosa Contro Diego! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)dilascia Margherita ma le scuse non convinconoDeche attacca il cavaliere. Mario ha molti dubbi su Maura! Nellaquotidiana di, si è parlato dei dubbi di Mario Cusitore su Maura, ma anche die Margherita.Deè apparsa infastidita dal comportamento die l’ha attaccato duramente.di: Mario Cusitore dubita di Maura! Lasi apre con alcuni protagonisti al centro dello studio, Mario Verona e Morena,e Margherita, Mario Cusitore e Maura. Morena è uscita con Mario Verona e non ne è entusiasta, dice che lui era nervoso perché sapeva che lei sarebbe uscita con Cusitore, non ha neanche atteso la mezzanotte con lei ed è andato via alle undici e mezza. Mario Verona accusa Morena di essere pesante perché soppesa ogni singola cosa che lui dice.

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Maria De Filippi stronca Diego - ma con Mario Cusitore non batte ciglio - Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Maria De Filippi demolisce Diego per le sue bugie, ma non riserva la stessa furia anche a Mario Cusitore. Due pesi due misure? Ecco la nostra opinione della puntata!. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - In assenza di questo, si potrà procedere facilmente ad una rapida iscrizione guidata. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. 45. . Si tratta di Witty TV, che presenta una vasta scelta di contenuti tratti proprio dai ... (Tutto.tv)

Uomini e Donne - anticipazioni sulla puntata di lunedì 7 ottobre - Oggi 7 ottobre, come da consueto, va in onda una nuova puntata di “Uomini e Donne”, il popolare dating show con Mara De Filippi al timone, alle ore 14:45 su Canale 5. La tesi del tronista, secondo il quale Maura non sarebbe interessata a lui, non reggerebbe quindi secondo Gianni. . Cos’ha spinto ... (Dayitalianews.com)