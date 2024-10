Smettiamola di chiamarli pro Palestina sono i teppisti di Allah

(Di domenica 6 ottobre 2024) Per l'amor di Dio non chiamatelo corteo pro. Non si merita quel popolo di essere rappresentato da lorsignori., Black bloc, politicanti in cerca di uno scatto in nome didovrebbero provare le loro manifestazioni nelle piazze di Teheran sotto il regime dell'ayatollah Khamenei per capire qual è il trattamento fin troppo da guanti bianchi che questa Repubblica riserva loro. Io non ho mai visto funerali senza il morto né matrimoni senza gli sposi, ma mi è capitato di vedere una manifestazione per laa cui non partecipava la comunità palestinese. Succede perché laè solo la grande scusa. Qui c'è gente che vuole destabilizzare l'Italia. (Iltempo)