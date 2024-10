Perché McTominay è stato scaricato così facilmente dallo United: una fortuna per il Napoli (Di domenica 6 ottobre 2024) McTominay incanta al Napoli: un colpo da maestro che lo United rimpiange Negli ultimi giorni del mercato estivo, il Napoli ha messo a segno uno dei colpi più significativi della Serie A: l’arrivo di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, il primo della storia del club partenopeo, sta facendo la differenza e in molti si chiedono Perché il Manchester United abbia deciso di lasciarlo andare. Uno splendido inizio per McTominay in azzurro Scott McTominay non dimenticherà mai il suo primo gol in Serie A: lo ha segnato appena 26 secondi dopo l’inizio della partita contro il Como, un momento che ha fatto esultare tutto il Maradona. Quello è stato solo il primo, seguito da un’altra rete contro il Palermo in Coppa Italia. Ma i gol sono solo una parte del suo contributo. In Inghilterra lo chiamano “box to box”, un centrocampista capace di coprire ogni zona del campo. (Di domenica 6 ottobre 2024)incanta al: un colpo da maestro che lorimpiange Negli ultimi giorni del mercato estivo, ilha messo a segno uno dei colpi più significativi della Serie A: l’arrivo di Scott. Il centrocampista scozzese, il primo della storia del club partenopeo, sta facendo la differenza e in molti si chiedonoil Manchesterabbia deciso di lasciarlo andare. Uno splendido inizio perin azzurro Scottnon dimenticherà mai il suo primo gol in Serie A: lo ha segnato appena 26 secondi dopo l’inizio della partita contro il Como, un momento che ha fatto esultare tutto il Maradona. Quello èsolo il primo, seguito da un’altra rete contro il Palermo in Coppa Italia. Ma i gol sono solo una parte del suo contributo. In Inghilterra lo chiamano “box to box”, un centrocampista capace di coprire ogni zona del campo. (Napolipiu)

