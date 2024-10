Porto accorpato a Livorno C’è chi dice no | gli operatori Arrighi | La priorità è il Prp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) C’è chino. La maggior parte deglideldicono un secco no al trasferimento della governance a. "Stare con La Spezia si è rivelata una mossa vincente – ha dichiarato Antonio Musso ad di Grendi –. Siamo fortemente contrari perché non ne vediamo la necessità e temiamo che il cambiamento possa determinare una penalizzazione. Come dicono gli sportivi ’squadra che vince non si cambia’. Penso sia un’iniziativa della politica che non porterebbe benefici organizzativi o operativi. La sinergia con La Spezia ha funzionato perchè i due porti sono complementari e si sono divisi i compiti. In questo caso i rischi sono alti. Un cambio di governance e di idee potrebbe costituire una battuta d’arresto al piano regolatore e questo è un rischio che certo non possiamo correre".