Scontri durante Turris-Messina 8 misure cautelari per ultrà

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSette obblighi di dimora con obbligo di presentazione al commissariato di polizia tutti i giorni a carico di altrettantidella, mentre un ottavo è tuttora ricercato. E’ quanto prevede l’ordinanza eseguita dagli agenti di polizia del commissariato di Torre del Greco a seguito delle indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, nate dopo i disordini verificatisi lo scorso 27 gennaioe al termine di(campionato di serie C, girone C). A fine gara, in occasione del pareggio della squadra ospite, dal settore tribuna dello stadio, occupato dai tifosi di Torre del Greco, iniziava un fitto lancio di bottiglie ed altri oggetti sul terreno di gioco. Allo stesso tempo, alcunitentavano di forzare un cancello di accesso al campo.