Sardegna | muore a 48 anni nello scontro frontale tra due auto

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nel terribile, andato in scena sulla Sassari-Tempio, è rimasto gravemente ferito anche un uomo di 58. Domenico Casula, 48, originario di Santa Teresa di Gallura, è morto questa mattinatra due, accaduto sulla statale 672, la Sassari-Tempio, proprio a pochi metri dall’ingresso di Chiaramonti. Nell’incidente mortale è rimasto gravemente ferito anche un 58enne che, tutt’ora, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Trinità di Sassari: l’uomo – secondo i medici – non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri che – insieme ai collegi della polizia stradale – hanno effettuato tutti i rilievi di rito. Gli operai dell’Anas – per lungo tempo – hanno dovuto deviare temporaneamente il traffico sulla strada comunale di Chiaramonti.