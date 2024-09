Sofia Pasotti in arte Milla | esce Bye vai

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dal 27 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “BYE VAI”, il nuovo singolo diin. “Bye vai” è un brano pop autobiografico che parla di un’amicizia nata tra i banchi di scuola. Inizialmente c’era un rapporto di rispetto reciproco, ma con il passare del tempoha capito di essere stata solo usata per ottenere qualcosa in cambio. Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Questo brano in realtà l’ho iniziato a scrivere un po’ per gioco perché mi sarebbe piaciuto realizzare una canzone più movimentata rispetto a quello che faccio solitamente. Mentre ero nella mia stanza ho iniziato a scrivere spontaneamente le emozioni che avevo provato durante questa amicizia. Da quel momento ho capito quanto cantare questa canzone mi avrebbe permesso di sfogarmi e liberare tutta la rabbia accumulata per colpa di questa persona.