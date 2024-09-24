Giorgia Meloni a New York | La Mia Ambizione è Guidare Non Seguire – Premio da Elon Musk

Giorgia Meloni è arrivata a New York e ha deciso di parlare chiaro: vuole essere leader, non seguace. La premier italiana ha partecipato a un evento dove ha affrontato temi di politica internazionale, sottolineando la sua voglia di prendere decisioni forti. Durante il suo intervento, ha anche ricevuto un premio da Elon Musk, un riconoscimento che ha mostrato il suo carattere deciso.

Ieri sera, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto un discorso appassionato e determinato a New York, che ha catturato l’attenzione di tutta la nazione. Durante il suo intervento, Meloni ha chiarito la sua visione politica e il suo impegno per il futuro dell’Italia, sottolineando la sua ambizione di  guidare  il paese piuttosto che  seguire  le tendenze o i sondaggi. La serata è stata resa ancora più memorabile dal conferimento del prestigioso  Global Citizen Award  da parte di Elon Musk. Un Messaggio di Leadership. Meloni ha iniziato il suo discorso con una dichiarazione forte: “Come politico, hai fondamentalmente due opzioni: essere un leader o un follower, indicare una rotta o meno, agire per il bene del tuo popolo o agire solo guidato dai sondaggi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

