Giorgia Meloni a New York | La Mia Ambizione è Guidare Non Seguire – Premio da Elon Musk
Giorgia Meloni è arrivata a New York e ha deciso di parlare chiaro: vuole essere leader, non seguace. La premier italiana ha partecipato a un evento dove ha affrontato temi di politica internazionale, sottolineando la sua voglia di prendere decisioni forti. Durante il suo intervento, ha anche ricevuto un premio da Elon Musk, un riconoscimento che ha mostrato il suo carattere deciso.
Ieri sera, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto un discorso appassionato e determinato a New York, che ha catturato l’attenzione di tutta la nazione. Durante il suo intervento, Meloni ha chiarito la sua visione politica e il suo impegno per il futuro dell’Italia, sottolineando la sua ambizione di guidare il paese piuttosto che seguire le tendenze o i sondaggi. La serata è stata resa ancora più memorabile dal conferimento del prestigioso Global Citizen Award da parte di Elon Musk. Un Messaggio di Leadership. Meloni ha iniziato il suo discorso con una dichiarazione forte: “Come politico, hai fondamentalmente due opzioni: essere un leader o un follower, indicare una rotta o meno, agire per il bene del tuo popolo o agire solo guidato dai sondaggi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Giorgia Meloni sui femminicidi: "L'Italia è un esempio da seguire, ma i dati sono ancora allarmanti"
Leggi anche: Ue da abolire, la Polonia replica a Elon Musk: "Vattene su Marte"
Giorgia Meloni Then And Now #respect #putin #modi #shorts
Argomenti discussi: Merz rinuncia alla missione e Meloni si allinea a Berlino. A Washington solo ministri; Sto congelando: Giorgia Meloni 'sorpresa' dai venti del Limburgo durante il vertice Ue; Meloni all'Assemblea dell'Unione africana: L'Italia e l'Europa non possono prescindere dall'Africa; Meloni ad Addis Abeba: Con il Piano Mattei stiamo rivoluzionando il modo di agire in Africa.
Le foto di Giorgia Meloni a NiscemiCi è tornata un po' a sorpresa e ha fatto nuove promesse di aiuti economici, oltre ad annunciare l'ennesimo commissario straordinario ... ilpost.it
Giorgia Meloni ancora a Niscemi, annunciati fondi al comune per 150 milioni di euroImpegnati esercito, protezione civile, anas, vigili de fuoco polizia di stato sul territorio del comune siciliano, dove il terreno prosegue a muoversi ... rtl.it
Da quando è in vigore la cosiddetta “tregua a Gaza”, tregua benedetta da Giorgia Meloni, lo Stato terrorista di Israele ha ucciso oltre 600 civili e ne ha feriti 2000. Secondo voi se in 130 giorni di “tregua” fossero stati uccisi 600 cittadini israeliani il sistema media facebook
È innegabile che nella maggioranza esista un problema. Il cemento che l’ha tenuta insieme si è sgretolato. Alle elezioni manca del tempo e non è possibile prevedere che cosa faranno questi delusi. Ma sono il frutto delle tante incoerenze di Giorgia Meloni un x.com