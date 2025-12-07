Ue da abolire la Polonia replica a Elon Musk | Vattene su Marte

"Vattene su Marte". Lo ha detto senza mezzi termini il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, a Elon Musk che ha chiesto l'"abolizione" dell'Unione europea dopo la multa da 120 milioni di euro al sicial network X per violazione delle regole del Digital Service Act, anche in relazione ai cambiamenti nell'assegnazione della spunta blu, e dopo la nuova Strategia per la sicurezza nazionale Usa, che contiene delle dure critiche agli alkeati delj'Ue. "Vattene su Marte. Lì non c'è censura sui saluti nazisti", ha affermato Sikorski. L'imprenditore sudafricano, criticato per il gesto di saluto all'inaugurazione del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, si è poi chiesto "quanto tempo ci vorrà prima che l'Ue scompaia". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue da abolire, la Polonia replica a Elon Musk: "Vattene su Marte"

