Anche in Spagna si accorgono che i campioni del mondo del 2006 sono allenatori in crisi As

(Di martedì 24 settembre 2024) “Un generazione in“, così As titola un breve articolo interattivo suidel, che non hanno sfondato da. As sottolinea che “Cisolo treitaliani nell’élite europea al di fuori del calcio: Ancelotti al Real Madrid, De Zerbi al Marsiglia e Maresca al Chelsea”. Una generazione inDe Rossi è l’ultimo fatto fuori dai giochi deidel: “Dei 17italiani che hanno iniziato la stagione in Serie A, De Rossi è il primo a essere esonerato dopo non aver vinto nessuna delle prime quattro partite. Questo esonero è l’ennesimo di un allenatore che da giocatore ha partecipato ai Mondiali del, dove ha conquistato la quarta stella. De Rossi lascia la panchina della Roma otto mesi dopo il suo arrivo. Ha firmato a gennaio per sostituire Mourinho e a giugno ha rinnovato fino al 2027.