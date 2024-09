MotoGp Bastianini beffa Martin all’ultimo giro e vince Bagnaia caduto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Una gara emozionante, deciso, quasi all’ultima curva. Il Gp dell’Emilia Romagna alla fine ha sorriso a Enea, capace di salire sul gradino più alto del podio grazie a un sorpasso a danno di Jorgeproprio nel finale: una manovra dura, che lo spagnolo non ha affatto gradito sul momento mostrandosi molto nervoso per quanto ac. Successivamente, però, i toni si sono fatti più distesi, forse anche per la consapevolezza dell’importanza di un secondo posto che, per, vale doppio vista la caduta di Pecco. Leggi anche: Caos Roma, si dimette l’ad Lina Souloukou, già sotto scorta dopo l’esonero di De Rossi, approfittando dello scivolone dell’italiano, ha infatti allungato in classifica. Al momento il suo vantaggio sull’iridato della Ducati è di 24 punti. A completare il podio Marc Marquez, poi Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.