Jesi il no ' sollecitato' ad Edison e il giallo della mozione di maggioranza sparita

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Ancona), 20 settembre 2024 – Corsa a dire no in aula all’impiantoper il trattamento rifiuti alla Zipa, prima dell’avvioconferenza dei servizi. Tra mal di pancia in seno allae polemiche dell’opposizione andrà in scena il consiglio di martedì prossimo su cui ad oggi aleggia un. Quellodi’. Il documento a cui si era lavorato in extremis inmartedì pomeriggio dopochè ad andare in pressing erano andati i consiglieri dissidenti Lorena Santarelli (Mre) e Luciano Montesi (gruppo misto) i quali avevano pronta una loroper dire no all’impianto, non risulta inserito all’ordine del giorno del Consiglio di martedì. La causa? Tutto o quasi, nascerebbe da un indirizzo mail sbagliato da parte del consigliere Pd che doveva inviarla alla mail del Comune.