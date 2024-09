Azione è fuggi fuggi | da Gelmini a Carfagna tutti lasciano Calenda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Carlosi ritrova sempre più isolato all’interno di. Dopo l’annuncio dell’uscita di Enrico Costa, seguito a ruota da Mariastella, anche Giusy Versace ha deciso di lasciare il partito. La senatrice, in una nota, ha spiegato le sue motivazioni, sottolineando come il progetto centrista e liberale del Terzo Polo, nato con entusiasmo due anni fa, abbia cominciato a perdere coerenza e direzione già pochi mesi dopo le elezioni politiche. Versace ha dichiarato che, nonostante i risultati iniziali promettenti, il progetto ha iniziato a vacillare, lasciando gli elettori delusi. Pur avendo cercato di aggregare le forze sul territorio, ha spiegato di non poter più sostenere un partito che, a suo avviso, si sta sempre più spostando verso il centrosinistra.