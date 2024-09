Roma | struttura ricettiva chiusa per 15 giorni a Termini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) Controlli amministrativi nella zonaLa Polizia di Stato ha sospeso per 15l’attività di unasituata in zona, a. Durante un controllo amministrativo, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno rilevato irregolarità nella registrazione degli alloggiati. Denuncia del gestore Il gestore della, un uomo di 41 anni di nazionalità bangladese, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per falsità in registri e notificazioni e per la violazione dell’obbligo di registrazione degli ospiti. Lasi trova in via Calatafimi. Provvedimento di sospensione Il Questore diha emesso un provvedimento, in base all’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, disponendo la sospensione dell’attività per 15