Premio Boccaccio Uno sguardo sul mondo Tra riflessioni e futuro | Lettura come antidoto

(Di domenica 15 settembre 2024) di Francesca Cavini CERTALDO Pegah Moshir Pour, Corrado Augias, Giuseppe Montesano e Toni Servillo hanno parlato di tutto, dalla repressione in Iran alla fondamentale importanza della civiltà greca per il pensiero moderno dell’umanità , senza dimenticare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla nostra vita e quale sia il confine che divide la cronaca dall’opinione. E il pubblico che affollava il cinema teatroli ha ascoltati con attenzione e curiosità . La padrona di casa, Simona Dei, ha dato la parola in apertura al sindaco certaldese, Giovanni Campatelli, ancora un po’ sorpreso di trovarsi sul palcoscenico in qualità di sindaco - "l’anno scorso ero in platea e non l’avrei mai detto" – e al presidente della regione Eugenio Giani, che ha ringraziato Simona Dei per la sua infaticabile opera di promotrice, insieme al suo staff, della cultura e dell’opera di