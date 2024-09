Verissimo | Alice D’Amato Cecilia Rodriguez tra gli ospiti del weekend 14-15 settembre

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nuovo doppio appuntamento con, talk condotto da Silvia Toffanin in onda sabato 14 e domenica 15a partire dalle 16:30 su Canale 5.tutti glidel doppio appuntamento del 14 e 15Sabato: Prima intervista aper, la ginnasta vincitrice di una leggendaria medaglia d’oro alla trave ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In studio Beatrice Luzzi, nuova opinionista accanto a Cesara Buonamici nell’edizione di “Grande Fratello”, in partenza lunedì 16su Canale 5. Inoltre, tutte le emozioni di Pierpaolo Pretelli, in attesa dalla sua compagna Giulia Salemi di un bambino. In studio anche le future nozze di Laura Freddi e il racconto di Rossella Brescia, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, dopo un periodo complicato.