Ponte di Borello 15 mesi di attesa | Perché i lavori vanno a singhiozzo?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Quindiciper sostituire unsull’E45 sono troppi! Vorremmo saperestanno procedendo a". A parlare, interpretando il pensiero di una cinquantina di abitanti in via Avola, sono Massimo Lucchi e Massimo Imolesi. Ilnumero 60, posto al chilometro 212,900 dell’E45 a, nel comune di Cesena, ormai era diventato pericoloso, per cui fu demolito nel maggio dell’anno scorso, una settimana prima dell’alluvione, tagliando fuori dal mondo una decina di famiglie. Per arrivare alle loro abitazioni ora devono affrontare un tratto di strada bianca molto ripida che rappresenta un pericolo soprattutto per ciclisti (ci sono state delle cadute) e motociclisti, ma non è agevole neppure per gli automobilisti. Per uscire, invece, possono usufruire di un varco che conduce all’area di servizio della carreggiata nord dell’E45 (direzione Cesena).