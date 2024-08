Criticità sul ponte del Marano Senso unico e stop ai mezzi pesanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024)critico. Non è quello di Ferragosto, ma il transito sul fiume. E’ qui che da ieri mattina è comparso il semaforo per disciplinare il traffico aalternato in viale D’Annunzio. Una regolamentazione della viabilità che non ha nulla a che fare con lavori sul, semmai con le verifiche strutturali effettuate venerdì scorso dalla ditta Sogem di Bulbano, in provincia di Bologna, sulla struttura che sorregge la carreggiata. A quanto si apprende dal municipio, le verifiche non sarebbero andate affatto bene. Anzi gli strumenti hanno rilevato "significative sul", tanto da spingere l’amministrazione comunale ad adottare immediatamente "misure preventive per garantire la sicurezza pubblica e la corretta circolazione anche in ragione del maggiore afflusso del periodo di Ferragosto".