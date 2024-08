Il processo non si basa sulle prove | Strage di Bologna la rivelazione di Tiziana Maiolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024)è un'altra delle penne che si sono formate nel seno del garantismo che caratterizzava “Il Manifesto” negli anni '70. Quell'esperienza, nata da un gruppo di intellettuali dissidenti del Pci (avevano osato scrivere «Praga è sola» contro i carri armati sovietici), plasmò per buona parte il fronte innocentista che, dopo il 2 agosto 1980, si dovette confrontare con ladie che riteneva molto dubbia l'impalcatura su cui venne svolto ilsulla bomba alla stazione., tuttora, è convinta che Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini non abbiano piazzato l'ordigno che uccise 85, forse 86 persone. E che i Nar, e l'altra formazione neofascista Avanguardia Nazionale di cui aveva fatto parte un altro condannato, Paolo Bellini, non furono usate a tale scopo da Licio Gelli.